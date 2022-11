Compania de Transport Public Cluj-Napoca este cea mai performanta din Romania. Locul 1 in Topul National al Firmelor - Editia 2022

Compania de Transport Public Cluj Napoca a fost recunoscuta, din nou, drept cea mai performanta companie de transport public de persoane din Romania. Acest prestigios statut al sau a fost reconfirmat in cadrul celei de-a XXIX-a editii a Galei "Topului National al Firmelor - 2022", organizata de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, la Bucuresti, in 23 noiembrie 2022.CTP s-a plasat pe Locul I in "Topul National al Firmelor - 2022", la categoria Servicii, Intreprinderi Mari, domeniul ... citeste toata stirea