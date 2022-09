Compania Wizz Air, criticata de un medic din Cluj dupa ce a vandut mai multe bilete decat locurile din avion spre Barcelona, iar zborul a intarziat 4 ore: "Impreuna trebuie sa initiem o actiune colectiva care sa zguduie putin mizeria din compania asta"

Experientele pe Aeroportul din Cluj sunt din ce in ce mai nefericite. Un medic care trebuia sa zboare la Barcelona a stat 7 ore in aeroport, dupa ce un zbor al companiei Wizz Air a avut intarzieri de 4 ore. In plus, in timpul asteptarii a fost mai intai informat ca zborul este "overbooked", adica compania a vandut mai multe bilete decat locurile in avion. "Au trecut 4 ore de cand trebuia sa plec si 7 de asteptat. Aparent, mai dureaza pana plecam. Sunt frustrat, obosit si stresat. Mi-e mila de ... citeste toata stirea