Companie aeriana proaspat infiintata intra pe Aeroportul Cluj cu zboruri spre Budapesta / In spatele AirConnect, un fost director Blue Air si un controversat om de afaceri

Compania AirConect s-a lansat recent, la inceputul lunii iulie, fiind fondata de actionari romani. Mai precis, in spatele companiei, conform informatiilor aparute in presa centrala, se afla un fost director de la Blue Air - care in urma cu noua ani a fost implicat in cumpararea Blue Air de la omul de afaceri Nelu Iordache - si mai multi asociati conectati cu omul de afaceri Dorin Ivascu, care controleaza Aeroportul Tuzla si care a fost sef la Birouri Externe -Tarom, in perioada comunista.Desi ... citeste toata stirea