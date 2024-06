Comportament "civilizat" al unor soferi, in trafic, pe ploaia de la Cluj: "Merci de dus. Data viitoare trimit video la politie" FOTO

Ceva mai multa atentie la pietoni pe ploaie nu ne-ar strica in ClujPloaia care a avut loc in urma cu putine momente in oras, l-a udat pe un clujean mai mult decat ar fi trebuit. Si asta din cauza unui sofer care in momentul cand a trecut printr-o balta, pe langa el, l-a stropit din cap pana in picioare. Clujeanul a reusit sa surprinda foto incidentul.Fotografia atasata postarii arata un autoturism care trece printr-o balta uriasa, stropindu-l pe cel care a facut ... citește toată știrea