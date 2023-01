Primaria comunei Floresti a initiat procedura de consultare publica, in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, pe prevederile Proiectului de buget al comunei Floresti in 3 ianuarie. Etapa consultarii publice are loc pana in 18 ianuarie 2023, ora 16.00. Persoanele interesate pot trimite sesizarile, observatiile, ... citeste toata stirea