Comuna Jucu a inaugurat un centru SMURD pentru a deservi toata zona. Primaria a suportat investitia - VIDEO si FOTO

Comuna Jucu are de sambata, 27 aprilie, o statie de POMPIERI - SMURD dotata cu autospeciala de stins incendii si o ambulanta tip B2.Inaugurarea centrului s-a facut alaturi de mitropolitul Clujului, IPS Andrei, care a apreciat investitia aceasta in sanatatea oamenilor din zona. Ambulanta SMURD va deservi toate comunele din jur, Jucu, Apahida, Cojocna, Dabaca si Bontida, adica oamenii vor avea acces rapid la spital in caz de nevoie.Primarul comunei Jucu, Dorel Pojar, a fost prezent la ... citește toată știrea