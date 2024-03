Comuna Jucu vine puternic din spate. Pe 2024, Primaria a crescut masiv fondurile pentru investitii - FOTO

Comuna Jucu are pe 2024 un buget total de 85 de milioane de lei, mai mare cu peste 25 de milioane de lei fata de anul 2023. Cea mai mare evolutie este, insa, pe partea de investitii si dezvoltare, unde bugetul a crescut cu 70%.Astfel, conform datelor publice, comuna Jucu are pe 2024 un buget total de 85,2 milioane de lei, din care numai 30 de milioane de lei merg la functionarea comunei, iar 54,7 milioane de lei vor merge in investitii, atat de importante pentru orice localitate. Despre aceste ... citește toată știrea