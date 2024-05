Comunele din Cluj au strategia trasa la indigo. Doar denumirea e schimbata- Alexandru Cordos, PSD

PSD Cluj si-a lansat oficial candidatii pentru alegerile locale si europarlamentare, sambata, 11 mai, la Casa de Cultura a Studentilor din Cluj-Napoca.Candidatii PSD Cluj, Aurelia Cristea si Alexandru Cordos, si-au anuntat, in fata membrilor PSD veniti de prin tot judetul, candidaturile pentru Primaria Cluj-Napoca si presedintia Consiliului Judetean Cluj. Vasile Dincu va fi candidat pentru un loc de europarlamentar in Parlamentul European din partea PSD. Candidatii au incercat in discursurile ... citește toată știrea