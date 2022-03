Se spune ca cea mai pretioasa cale in rezolvarea unei probleme este comunicarea. Atat de pretioasa, incat facturile catre firmele de telecomunicatii platite de Primaria Dej in ultima luna au ajuns la valoarea unui apartament in Dej: 34 000 euro.Conform platformei ROGOP, prin care administratiile locale sunt obligate sa isi faca publice platile lunare, din ... citeste toata stirea