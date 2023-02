Comunitatea Declic: "Ligia Deca ascunde comentariile cetatenilor la fel cum ascunde si Legile Educatiei"

Ce a facut ministra Ligia Deca atunci cand sute de membri Declic i-au scris pe Facebook sa puna Legile Educatiei in dezbatere publica? A ascuns comentariile, la fel cum a facut si cu Legile Educatiei.Amintim ca toata tara asteapta sa vada noile Legi ale Educatiei, pe care ministra Ligia Deca a promis ca le va pune in dezbatere publica, inainte de a le trimite in Parlament. Doar ca aceasta s-a razgandit pe ultima suta de metri si a decis sa nu mai respecte dreptul cetatenilor de a-si spune ... citeste toata stirea