Comunitatea pagana din Cluj revendica si templul din Faget: In absenta unor locuri special destinate, amenajam mici sanctuare/Nu incalcam vreo lege

Comunitatea pagana din Cluj face lumina din nou in cazul templelor pagane construite in Padurea Hoia si Faget. Potrivit Asociatiei THE NEW PAGAN DAWN - Filiala Cluj, in lipsa sprijinului de la stat, comunitatea este nevoita sa construiasca aceste "mici sanctuare" in padure, care nu ar avea caracter ilegal, spun acestia.Polemicile despre "constructiile" de lemn aparute in padurile din Cluj a pornit dupa ce pe o retea de socializare un clujean a publicat niste imagini cu constructiile din Faget, ... citește toată știrea