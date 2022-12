Concediul de odihna neluat in 2022 se poate recupera. Vezi care sunt prevederile legale privind concediul de odihna

Angajatii care nu si-au luat cele 20 de zile legale minime de concediu de odihna in 2022 le pot recupera. Care este termenul limita pentru recuperarea zilelor libere?Angajatii care mai au zile din concediul de odihna din 2022 si nu vor sa le piarda pot solicita angajatorului sa le acorde pana la jumatatea anului 2024.Zilele de concediu ramase de anul trecut pot fi luate pana in 2024Conform prevederilor Codului Muncii, zilele de concediu neefectuate in anul 2022 se pot lua pana la data de 30 ... citeste toata stirea