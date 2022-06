Concert cu bikeri in piata Unirii, solistii de la Opera imbraca geaca de piele, in piata se intra cu motociclete, ce se pregateste la Opera Aperta

Arii intrepretate pe bolizi de mii de cai putere, flamenco autentic si swing la Opera Aperta, festivalul de muzica clasica pus in scena de sase ani in piata Unirii din Cluj-Napoca de catre artistii de la Opera Nationala.Editia din acest an, a sasea a Opera Aperta, e programata intre 29 iunie si 3 iulie. "Pentru prima data in istorie, artistii Operei Nationale Romane vor lasa elegantele tinute de scena in garderoba si vor purta, in schimb, costume de piele si casti in cadrul unui concert unic, ... citeste toata stirea