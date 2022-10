Concert de Luminatie, live cu public, in cimitirul central din Cluj-Napoca, saptamana viitoare, prima data in ultimii trei ani.Pentru prima data din 2019, publicul clujean poate participa la spectacolul organizat de Luminatie, in Cimitirul Central din Cluj-Napoca, in 1 noiembrie, seara la ora 18.30 - e traditionalul deja concert organizat de Scena Urbana, la intrarea dinspre strada Avram Iancu a cimitirului. Concertul de Luminatie se desfasoara, neintrerupt, din anul 2015, iar in perioada ... citeste toata stirea