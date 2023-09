Concert educativ pentru copii la inceput de an scolar, il sustine Filarmonica de Stat "Transilvania" din Cluj.Concertul e programat marti 19 septembrie si sunt de fapt doua spectacole: unul in limba romana la ora 9 si un altul in limba maghiara, la ora 11. Concertul educativ "Printesa si balaurul" are o conceptie si dramaturgie semnate de Dalma Toadere si Stefana Esiteica si este recomandat elevilor din ciclul primar."Concertele educative pregatite de Dalma Toadere pentru copii si tineri ... citeste toata stirea