Concert in biserica evanghelica de pe bulevardul 21 Decembrie 1, il sustine Filarmonica de Stat "Transilvania", miercuri.Concertul are loc miercri la ora 19 in biserica evanghelica - luterana de pe bulevardul 21 Decembrie 1, il sustine Corul Filarmonicii de Stat "Transilvania", cu Nicolae Moldoveanu la orga. Din programul serii fac parte lucrari semnate de Cesare Rolli - Vanitas - pentru sextet vocal si Anthony Mondon - Metaphors, castigatori ai premiilor II, respectiv III in cadrul celei de ... citeste toata stirea