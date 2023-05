Concert sustinut de Corala Regala Transilvana si Corul Napoca Viva in 10 mai la Muzeul Etnografic al Transilvaniei, intrarea e libera.Concertul "Traiasca Romania, Vivat 10 mai" are loc miercurea viitoare, in 10 mai, seara la ora 18.30. E sustinut de Corala Regala Transilvana si Corul Napoca Viva, dirijor Dan Dumitrana. Solisti invitati sunt Alexandra Hordoan - mezzosoprana, Lacramioara Rostas - ... citeste toata stirea