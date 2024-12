Concerte FABULOASE la Winter Dream Floresti! Ce artisti consacrati vor urca pe scena superbului targ de Craciun. Vezi programul

Magia Craciunului se simte din plin in Floresti! Targul Winter Dream si-a deschis portile in urma cu doua saptamani, atragand deja mii de clujeni in Parcul Poligon.Vizitatorii sunt asteptati cu un patinoar superb, Joy on Ice, dar si cu zone cu bunatati alese, activitati pentru cei mici si multe alte surprize.Organizatorii au pregatit si mai multe momente magice incepand cu weekendul acesta, atunci cand se da startul concertelor fabuloase.Pe scena vor urca artisti de renume precum Horia ... citește toată știrea