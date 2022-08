Concertele din turneul Classic Unlimited, ce au loc in spatii inedite, se reiau in septembrie, la Cluj concertele sunt programate la Cluj Hub.Un numar de zece spatii inedite din zece orase din tara se vor transforma, si in aceasta toamna, in sali de concerte Classic Unlimited. Turneul incepe in 8 septembrie, se incheie dupa o luna, iar la Cluj acesta e programat in 20 septembrie la Cluj Hub. In alte orase acestea au loc, de exemplu, intr-o mina, cum e cazul in Petrila, sau o hala, in Resita. ... citeste toata stirea