Concertul STING, programat in martie la Cluj Napoca, amanat pentru luna septembrie

Din pricina restrictiilor pentru combaterea pandemiei, concertul STING- My Songs, programat in 15 martie, la Cluj Napoca, a fost amanat pentru data de 30 septembrie, transmit organizatorii. De altfel, aproape toate concertele STING programate in Europa, au fost amanate pentru luna septembrie.Biletele achizitionate deja vor fi automat valabile la noile date disponibile in lista de mai jos."Daca nu veti dori sau nu veti putea participa la concert la data la care acesta a fost reprogramat, ... citeste toata stirea