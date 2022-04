Concurenta mare pentru cele trei sute de locuri pentru viitorii agenti de politie formati la scoala de agenti "Septimiu Muresan" din Cluj-Napoca, proba teoretica are loc azi, sunt trei candidati pe doua locuri.In total in tara peste cinci mii de candidati care s-au inscris la concursul de admitere pe unul dintre cele 2.880 de locuri in scolile postliceale ale MAI sustin azi proba de evaluare a cunostintelor. Pentru sesiunea de admitere martie - mai 2022, s-au inscris 9.742 de candidati, iar ... citeste toata stirea