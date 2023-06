Concursul Verum Solitus Vocal Competition este organizat de Opera Nationala Romana si de Asociatia New Hope si este destinat tinerilor artisti lirici din Romania si Republica Moldova."VERUM SOLITUS Vocal Competition este un proiect de viziune culturala co-organizat de Opera Nationala Romana Cluj-Napoca impreuna cu Asociatia Culturala New Hope, ce aduce in atentie un nou concurs de interpretare muzicala - canto, cu desfasurare la Cluj-Napoca, in perioada 6-9 iunie 2023. Proiectul a luat ... citeste toata stirea