Concurs International de Bridge la Cluj, cu premii de 36 000 de lei

La Cluj va avea loc in perioada 18-20 februarie 2022 un concurs international de bridge, cu premii in valoare de 36 000 de lei. Competitia se va desfasura la Hotel Belvedere.La cea de-a 44-a editie a acestei competitii s-au inscris aproximativ 100 de participanti, jucatori de top din Romania, Ungaria si jucatoarele din Echipa Nationala a Turciei. Premiile vor fi in valoare de 36.000 de lei, informeaza Mihai Moraru, unul dintre organizatori.Bridge-ul este un fascinant sport al mintii, ... citeste toata stirea