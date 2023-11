Concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile Medicina, Medicina Dentara si Farmacie are loc, duminica, in sase centre universitare. La acesta s-au inscris aproape 10.200 de candidati, care vor sustine un test-grila cu 200 de intrebari.Duminica este organizat concursul de intrare in Rezidentiat in domeniile Medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se va desfasura in 6 centre universitare: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara, cu o durata de 4 ore, sub ... citeste toata stirea