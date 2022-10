Condamnari dupa bataia dintre doua grupari rivale, una din Turda, iar alta din Mihai Viteazu

Judecatoria Turda a aplicat condamnari cu suspendare pentru doi inculpati si cu executare, in cazul celui de-al treilea inculpat, in urma unei batai care a intervenit intre doua gasti rivale din Turda si Mihai Viteazu, in luna august a anului trecut.Astfel, Florescu Florin Lucian, zis Babi, a primit 1 an si 6 luni de inchisoare, cu suspendare si termen de supraveghere de 3 ani. El are de efectuat si munca in folosul comunitatii. "In baza art.93 al.3 cod penal pe parcursul termenului de ... citeste toata stirea