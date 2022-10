Condamnat definitiv dupa ce a batut un alt barbat, care l-a criticat deoarece cainele sau a urinat pe pragul casei de amanet pe care o detinea

Un clujean a fost condamnat definitiv la plata unei amenzi penale de mii de lei si 1.500 de euro daune morale dupa ce a batut un alt barbat, care l-a criticat deoarece cainele sau a urinat pe pragul casei de amanet pe care o detinea.Fapta s-a petrecut in urma cu nu mai putin de patru ani si jumatate, dar inculpatul a fost trimis in judecata in 2018 - iar sentinta in caz a venit doar in acest an. Infractiunea - "lovire sau alte violente".Astfel, in 26 martie 2018 victima, aflandu-se in ... citeste toata stirea