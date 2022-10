Condamnat definitiv la un an si jumatate de inchisoare cu executare dupa ce a furat o unghiera, 5 deodorante si 3 boxe portabile de cateva sute de lei dintr-un supermarket din Cluj

Un clujean a fost condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu executare dupa ce a furat o unghiera, 5 deodorante si 3 boxe portabile de cateva sute de lei dintr-un supermarket din Cluj.Fapta s-a petrecut in 31 octombrie 2020, in urma cu aproape doi ani, intr-un supermarket din Turda; de atunci hotul a fost prins, si-a recunoscut vina, prejudiciul a fost recuperat imediat, impotriva sa s-a deschis dosar penal, instanta de fond s-a pronuntat si l-a condamnat la un an si jumatate de ... citeste toata stirea