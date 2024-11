Condamnat ieri pentru santaj la Cluj dupa ce a amenintat patronul unui hostel din Cluj cu acte de violenta asupra familiei daca nu concediaza o angajata

Un bucurestean a fost condamnat la inchisoare pentru santaj, ieri la Cluj, dupa ce a amenintat patronul unui hostel din Cluj cu acte de violenta asupra familiei daca nu o concediaza pe o angajata a hotelului cu care a avut anterior o relatie. Femeia si-a dat demisia ca urmare a presiunilor, la cererea patronului.Barbatul a fost trimis in judecata in luna mai pentru savarsirea infractiunii de santaj. Procurorii spun ca timp de doua zile, in 10 si 11 noiembrie 2019, inculpatul a cerut persoanei ... citește toată știrea