Condamnat la Cluj la inchisoare cu suspendare dupa ce a amenintat ca da foc unei cabane cu locatarii in ea

Un clujean a fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a amenintat ca da foc unei cabane cu locatarii in ea, ca sa se asigure ca-i omoara.Fapta s-a petrecut in iunie 2021 ziua in amiaza mare la ora 14. E vorba in fapt de doua fapte, ambele de amenintare, petrecute la distanta de o jumatate de ora una de cealalta. Instanta Judecatoriei Huedin, care l-a condamnat in urma cu doua zile pe barbat, a constatat concursul real de infractiuni si a contopit cele doua pedepse, de cate trei ... citește toată știrea