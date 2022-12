Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a amenintat si injurat un politist.Inculpatul are 8 clase si e muncitor in constructii, si in 5 octombrie ar fi amenintat cu acte de violenta un gent de politie din Campia Turzii, spunandu-i ca il prinde si ii rupe nasul, il va prinde la magazinul Profi din Viisoara si nu o sa se mai poata ascunde dupa masina, politistul aflandu-se in exercitarea atributiilor de serviciu de asigurare a ordinii si linistii publice. Motivul ... citeste toata stirea