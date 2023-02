Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a furat o bicicleta taind cablul antifurt, s-a ranit caznindu-se sa-l distruga, s-a dus la Urgente chiar pe bicicleta furata, unde a fost gasit de politisti.Fapta s-a petrecut in noaptea de 27 spre 28 iulie 2021, cand un hot a sustras o bicicleta prin taierea sistemului antifurt; bicicleta era asigurata de balustrada imobilului. In dimineata urmatoare hotul acuza dureri la bratul stang, la care s-a taiat in momentul in care dorea ... citeste toata stirea