Condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a incercat sa jefuiasca o femeie in propria locuinta, in timp ce aceasta dormea

Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare in urma cu cateva zile dupa ce a incercat sa jefuiasca o femeie in propria locuinta, in timp ce aceasta dormea, si doar prezenta de spirit a acesteia, care a luat telecomanda televizorului si s-a prefacut ca suna la Politie, l-a descurajat pe agresor, care s-a facut nevazut.Faptele s-au petrecut in 23 februarie, aproape de ora 3 dimineata, in Capusu Mic. Din cercetari s-a stabilit ca in seara respectiva inculpatul a consumat bauturi ... citeste toata stirea