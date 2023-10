Un barbat a fost condamnat la inchisoare cu executare la Cluj pentru ca a condus o masina desi avea permisul de conducere anulat de mai multi ani.Sunt rare cazurile cand instanta dispune o pedeapsa cu inchisoarea cu executare pentru conducere fara permis, de obicei pedeapsa fiind suspendata. In acest caz insa Judecatoria Huedin a decis, in urma cu cateva zile, sa-l condamne pe inculpat la un an si noua luni de inchisoare cu executare, caci infractiunea a fost comisa in stare de recidiva ... citeste toata stirea