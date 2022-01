Condamnat la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a intrat cu masina pe contrasens intr-un moment de neatentie, trei persoane ranite

Un clujean a fost condamnat la noua luni de inchisoare, cu suspendare, pentru vatamare corporala din culpa, dupa ce a provocat un accident grav intr-un moment de neatentie in care a intrat pe contrasens.Sentinta, definitiva prin respingerea apelului inculpatului, a fost data in urma cu cateva zile de Curtea de Apel Cluj. instanta a aratat ca accidentul a avut loc in 2 octombrie 2017, in jurul orei 10.42, cand inculpatul, in timp ce conducea o dubita pe DN1C E576, dinspre Cluj-Napoca spre ... citeste toata stirea