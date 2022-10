Condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce si-a batut mama si a incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa, de doua ori

Un clujean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce si-a batut mama si ulterior a incalcat ordinul de protectie emis impotriva sa, de doua ori.Inculpatul a fost trimis in judecata in 2020 pentru infractiunea de violenta in familie si incalcarea ordinului de protectie in forma continuata. In rechizitoriu s-a aratat ca acesta, in 21 iulie 2020, seara in jurul orei 22, in timp ce se afla in locuinta sa, a lovit-o cu pumnul in zona capului pe mama sa. Ulterior, in 25 si 27 iulie, s-a ... citeste toata stirea