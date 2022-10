Condamnat la inchisoare cu suspendare in Turda dupa ce, drogat, si-a luat la bataie bunica, reprosandu-i ca din cauza ei nu mai are prietena, i-a furat banii din portmoneu, a spart lucruri prin casa si si-a inchis bunica in casa

Un tanar de 19 ani a fost condamnat la inchisoare cu suspendare in Turda dupa ce, drogat, si-a luat la bataie bunica, reprosandu-i ca din cauza ei nu mai are prietena, i-a furat banii din portmoneu, a spart lucruri prin casa si si-a inchis trei ore bunica in locuinta. I s-a facut dosar penal pentru nu mai putin de patru capete de acuzare - talharie, lipsire de libertate, distrugere si violenta in familie -, dar bunica l-a iertat, astfel ca a fost condamnat doar pentru talharie si distrugere. ... citeste toata stirea