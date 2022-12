Un turdean a fost condamnat la inchisoare cu suspendare pentru inselaciune si fals in inscrisuri dupa ce a comandat bijuterii de doua mii de euro si a aratat in mod fals ca a achitat contravaloarea acestora, prin prezentarea unui ordin de plata fals.E vorba de un barbat de 32 de ani din Turda, care a fost condamant in urma cu cateva zile la sapte luni si zece zile de inchisoare cu suspendare pentru cele doua capete de acuzare; faptele dateaza din aprilie 2020, cu ocazia emiterii unei comenzi ... citeste toata stirea