Condamnat la inchisoare in Cluj dupa ce a luat bani promitand repararea de centrale termice, a plecat cu banii, prejudiciu de mii de euro

Un pretins mester care a dat anunturi ca repara centrale termice, desi nu avea autorizatie, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare dupa ce a inselat mai multi clujeni pretinzand ca le-a reparat centralele, fapt nereal.Barbatul a fost trimis in judecata in mai si a fost condamnat in prima instanta, la Judecatoria Cluj-Napoca, in urma cu cateva zile- un an si opt luni de inchisoare cu suspendare si plata a mii de lei catre persoanele pagubite, care au achitat in avans lucrari ce nu au mai ... citeste toata stirea