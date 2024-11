Condamnat la inchisoare si la plata a 500 de euro, dupa ce a lovit cu pumnul un aparat de jocuri de noroc

Un clujean a fost condamnat la inchisoare, cu amanarea aplicarii pedepsei, si cu plata a 500 de euro, dupa ce a lovit cu pumnul un aparat de jocuri de noroc, aducandu-l in stare de neintrebuintare.Fapta s-a petrecut in 30 martie anul trecut in jurul orei 17 intr-o sala de jocuri, unde inculpatul a lovit cu pumnul monitorul aparatului tip slot machine cu ##### ######, aducand astfel aparatul in stare de neintrebuintare si producand un prejudiciu in valoare de 2541,12 lei firmei, care a deschis ... citește toată știrea