Condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare dupa ce, beat, a intrat pe contrasens si a provocat un accident in care doua persoane au fost ranite grav

Un clujean a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare dupa ce, beat fiind, a intrat pe contrasens si a provocat un accident in care doua persoane au fost ranite grav.Accidentul a avut loc in 2 mai 2020, dimineata in jurul orei 9. Soferul, avand o alcoolemie de 0,48 grame la mie, la prima ora recoltata seara la ora 20:55 si de 0,30 grame la mie la cea de a doua proba recoltata Ia ora 21 :55, conducea pe DJ 109 B si a patruns pe sensul opus unde a intrat in coliziune frontala cu o ... citeste toata stirea