Un clujean a fost condamnat la patru ani si doua luni de inchisoare in regim de detentie, definit, vineri, pentru trafic de droguri.Inculpatul a fost condamnat vineri definitiv, dupa ce Curtea de Apel Cluj i-a respins apelul facut fata de sentinta data de instanta inferioara, Tribunalul Cluj, astfel ca decizia a ramas definitiva.Din rechizitoriul procurorilor DIICOT Cluj, inregistrat la Tribunal in aprilie, reiese ca inculpatul, trimis in judecata pentru trafic de droguri de risc si ... citeste toata stirea