Condamnat la patru ani si sase luni de inchisoare cu executare, definitiv, dupa ce si-a batut concubina si i-a rupt coastele

Un clujean a fost condamnat la patru ani si sase luni de inchisoare in regim de detentie, definitiv, pentru vatamare corporala, dupa ce si-a batut concubina si i-a rupt coastele.Barbatul a fost condamnat de catre Judecatoria Cluj-Napoca in 11 noiembrie, dar a atacat decizia la Curtea de Apel; instanta superioara insa i-a respins cererea, astfel ca sentinta a ramas definitiva si executorie. Acesta se afla in arest preventiv de la data agresiunii, in august anul trecut. "Inculpatul s-a deplasat