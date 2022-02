Condamnat pentru abuz in serviciu, fostul primar din Floresti, Horia Sulea, vrea sa plece din tara si sa se mute in Spania

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au mentinut hotararea instantei clujene care l-a condamnat pe fostul primar din Floresti, Horia Sulea la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru fapte asimilate celor de coruptie, respingand in 23 februarie recursul acestuia. Dupa decizie, Sulea a declarat pentru media9.ro ca este dezamagit de instantele clujene, ca a facut avere suficienta si ca se va muta in Spania.Procesul lui Sulea a inceput in 2018. In decembrie 2019, Judecatoria ... citeste toata stirea