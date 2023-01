Un clujean a fost condamnat pentru tulburarea linistii publice, dupa ce si-a batut prietena care l-ar fi inselat pe strada, in Marasti, si i-a amenintat cu briceagul pe trecatorii care au vrut sa intervina.In 9 mai 2021 in jurul orei 11 in timp ce acesta se afla la o sala de forta din Marasti a fost informat telefonic de catre un amic ca prietena sa tocmai a urcat in apartamentul unui baiat, situat in acelasi cartier, in zona sensului giratoriu din Piata Marasti.Inculpatul s-a deplasat ... citeste toata stirea