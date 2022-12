Condamnata la ani grei de inchisoare dupa ce a intrat in gospodaria unui clujean si a furat mii de lei dintr-un portmoneu, dupa care s-a facut nevazuta. A fost prinsa a doua zi

O femeie de 52 de ani a fost condamnata la ani grei de inchisoare dupa ce a intrat in gospodaria unui clujean si a furat mii de lei dintr-un portmoneu, dupa care s-a facut nevazuta. Femeia e recidivista si a fost condamnata in numeroase randuri pentru furt, in special prin metoda pe care a folosit-o si acum.Mai exact, in 25 iulie femeia a plecat de acasa, din satul Borod, cu o masina de ocazie, pana in localitatea Bratca, iar de acolo, cu un tren, a ajuns in halta Valea Draganului. Inculpata ... citeste toata stirea