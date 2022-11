Condamnata la inchisoare cu suspendare la Cluj in urma cu cateva zile pentru inselaciune, dupa ce a inchiriat acelasi imobil catre mai multe persoane carora le-a luat un avans apoi nu a mai putut fi contactata. Cum a fost prinsa

O tanara a fost condamnata la inchisoare cu suspendare la Cluj in urma cu cateva zile pentru inselaciune, dupa ce a inchiriat acelasi imobil catre mai multe persoane carora le-a luat un avans apoi nu a mai putut fi contactata.Femeia a fost trimisa in judecata anul trecut, dar faptele dateaza din 2018; sentinta, in prima instanta, a venit in urma cu cateva zile. Dosarul e unul stufos, caci in acesta au fost adunate mai multe dosare penale deschise impotriva inculpatei. Numarul persoanelor ... citeste toata stirea