O femeie a fost condamnata la plata unei amenzi penale dupa ce a furat banii de chirie dintr-un portmoneu aflat la indemana intr-un magazin unde s-a cerut la toaleta.Femeia, in varsta de 55 de ani, a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 2.500 de lei in urma cu cateva zile de catre Judecatoria Turda dupa ce in 14 februarie 2019 a furat o suma substantiala de bani dintr-un portofel aflat intr-un magazin unde intrase si, auzind administratoarea si vanzatoarea ca vorbesc despre banii de ... citeste toata stirea