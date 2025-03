Condamnati definitiv la inchisoare pentru coruptie dupa ce ar fi cerut mii de euro pentru angajari in sistemul medical

Cei doi condamnati la inchisoare pentru coruptie dupa ce ar fi cerut mii de euro pentru angajari in sistemul medical au fost condamnati definitiv ieri la inchisoare dupa ce Curtea de Apel le-a respins contestatia.O femeie a fost condamnata la doi ani de inchisoare pentru trafic de influenta in forma continuata, in regim de detentie, iar sotul acesteia a fost de asemenea condamnat, la un an si sase luni, pentru complicitate la trafic de influenta.Inculpata folosindu-se de pretinsa calitate ... citește toată știrea