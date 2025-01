Condamnati la inchisoare cu executare dupa ce au furat cateva conserve de ton ca sa faca rost de bani, acum 5 ani

Doi hoti au fost condamnati ieri la un an si doua luni de inchisoare fiecare, cu executare, dupa ce au furat cateva conserve cu ton dintr-un supermarket, pe care voiau sa le vanda ca sa faca rost de bani.Au fost prinsi la scurt timp dupa comiterea faptei si au recunoscut-o inclusiv in fata instantei, astfel ca au fost condamnati rapid.Rapid in ceea ce priveste procesul, nu si in ce priveste cercetarea anterioara, caci rechizitoriul a fost inregistrat in instanta in iulie 2024 dar fapta ... citește toată știrea