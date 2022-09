Un barbat a avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier ce s-a produs, in aceasta dupa-amiaza, in localitatea Novaci. In eveniment au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau doar conducatorii auto.Soferul unuia dintre acestea a fost preluat de paramedicii SMURD si transportat la un spital din capitala.Soferita celui de-al doilea ... citeste toata stirea